Exclusief voor abonnees Jumbo-Visma wint Hammer Series 27 mei 2019

00u00 0

Jumbo-Visma won de Hammer Series in het Noorse Stavanger. De Nederlandse WorldTour-ploeg begon gisteren met een voorsprong aan de afsluitende ploegentijdrit en geen van de andere teams kon de geelhemden nog bij de lurven vatten. Jumbo-Visma, met Maarten Wynants in de rangen, had vrijdag de klimkoers gewonnen. Zaterdag won Deceuninck-Quick.Step, met een sterke Remco Evenepoel, de sprintkoers, maar in de eindafrekening kwam de Belgische ploeg niet verder dan plaats zes. Lotto-Soudal eindigde als achtste.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis