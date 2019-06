Exclusief voor abonnees Jumbo-Visma en Ewan boven in ZLM 24 juni 2019

Consternatie in de Ster ZLM Tour, waar Jelle Wallays dit weekend met uitgestoken middenvingers over de meet kwam. De finish in de Nederlandse rittenkoers was niet verkeersvrij en dus besliste de organisatie in volle finale de rit met 10 kilometer in te korten. Een beslissing die op onbegrip kon rekenen bij de renners. Amund Grondahl Jansen won wel de rit, Mike Teunissen - ook al Jumbo Visma - legde er de basis voor zijn eindzege. Op de slotdag doorbrak Caleb Ewan wel de heerschappij van Jumbo-Visma. De Australiër won de massasprint voor Max Walscheid en Dylan Groenewegen. (DMM)