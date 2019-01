Jumbo stelt Belgisch assortiment samen 22 januari 2019

De Nederlandse warenhuisketen Jumbo stelt momenteel het assortiment samen voor de Belgische winkels. "Want we moeten vooral niet denken dat we België even gaan veroveren met het Nederlandse aanbod", zegt topman Frits van Eerd in een gesprek met Distrifood. Jumbo wil eind 2019 vermoedelijk drie winkels in België opstarten. Dat Albert Heijn in België extra winkels zal openen, net als zusterbedrijf Delhaize, stoort van Eerd niet. "We staan daar als Jumbo misschien atypisch in. Maar het gaat ons erom wat de Belgische klant van Jumbo gaat vinden. Die klant kiest de beste winkel. Laat andere bedrijven lekker hún bedrijf zijn, wij hebben bij Jumbo onze eigen filosofie. De vraag die centraal staat, is of wij in staat zijn een concept neer te zetten dat wordt omarmd door de Belg. Een concept dat díe klant wil, niet wat we zelf mooi vinden."

