Jumbo opent eind 2019 eerste winkels in België 23 augustus 2018

De Nederlandse supermarktketen Jumbo zet vaart achter zijn intrede in België. Eind volgend jaar wil Jumbo de eerste winkels in België openen. Het team in België staat bijna op punt, en intussen wordt de Belgische markt verder in kaart gebracht. Jumbo gaat daarbij zorgvuldig te werk. Het management beseft dat de Belgische markt zowel qua cultuur als eetgewoontes anders is dan de Nederlandse. Intussen zijn al de eerste contracten qua locaties getekend. Er is sprake van een tiental winkels, allemaal in Vlaanderen. Met welke formule Jumbo de Belgische markt zal bestormen, is nog niet duidelijk.