Jumbo opent eerste Belgische winkels in herfst 03 januari 2019

De Nederlandse supermarktketen Jumbo verwacht de eerste winkels in België in het laatste kwartaal van dit jaar te openen. Jumbo zegt al "enkele tientallen locaties" onder contract te hebben. Met een marktaandeel van 20% is Jumbo na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland. Jumbo staat bekend als een echte prijsbreker, en plant dit jaar ook zijn intrede in ons land. Het heeft daarvoor een aparte organisatie opgezet onder de naam Jumbo België én een grote naam aangetrokken: Peter Isaac, ex-topman van Lidl België. Gisteren bevestigde Jumbo dat de eerste vestigingen in ons land naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 openen. Dat zou weleens voor een nieuwe prijzenoorlog tussen de supermarkten kunnen leiden, zo voorspelde consumentenorganisatie Test-Aankoop al. Een prijsvergelijking door onderzoeksbureau Daltix wees uit dat bijna drie kwart van de merkproducten bij Jumbo gemiddeld 11% goedkoper zijn dan bij Colruyt.

