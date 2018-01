Jumbo nog niet naar België 00u00 0

De Belgische fans van Jumbo, de tweede grootste supermarktketen van onze noorderburen, moeten nog even geduld uitoefenen. De eerste Belgische winkelopening zal wellicht nog niet voor 2018 zijn, vertelt financieel directeur Ton van Veen aan het 'Financieele Dagblad'. Nochtans lonken de Nederlanders al even naar ons land en zou de keten al geïnformeerd hebben om een pand te bouwen in het Limburgse Bree. "We weten dat Belgen graag naar onze winkels in de grensstreek komen, dus er is wel vraag naar onze formule", legt van Veen uit. "Maar we gaan niet lichtzinnig de grens oversteken." De laatste jaren heeft Jumbo een enorme expansie achter de rug. Het nam concurrenten Super De Boer (2009) en C1000 (2012) over, en groeide daardoor uit tot de nummer twee in Nederland, na Albert Heijn. De groep beschikt over 580 winkels en een omzet van 6,7 miljard euro, goed voor een marktaandeel van 19%.

