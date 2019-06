Exclusief voor abonnees jumbo begint aan verovering van vlaanderen 22 juni 2019

Met de opening van zijn Belgisch hoofdkantoor in Brasschaat is de Nederlandse supermarktketen Jumbo (ruim 650 winkels in Nederland) aan zijn offensief in Vlaanderen begonnen. Tegen eind dit jaar gaan de eerste drie winkels open in Rijkevorsel, Pelt en Lanaken. Daarmee blijft Jumbo voorlopig dicht bij de Nederlandse deur. In 2020 komen daar nog 12 tot 15 supermarkten in Vlaanderen bij. Op termijn mikt Jumbo op ruim 100 winkels in België. Op de Belgische hoofdzetel werken 36 mensen.

