Julien De Wilde zwaait af bij Agfa-Gevaert

16 april 2019

Julien De Wilde (foto) treedt volgende maand af als voorzitter van de raad van bestuur van Agfa-Gevaert. Hij is 75 en vraagt geen vernieuwing van zijn mandaat. De Wilde volgde na de algemene vergadering van april 2008 Ludo Verhoeven op als voorzitter van de raad van bestuur. Hij maakte toen al twee jaar als onafhankelijk bestuurder deel uit van die raad. Toen De Wilde voorzitter werd, maakte Agfa-Gevaert slagzij. Het bedrijf kreunde onder een zware schuldenlast. Het aandeel van het beeldvormingsbedrijf schommelde tussen 4,50 euro en 5 euro. Elf jaar later zit Agfa-Gevaert nog altijd in een herstructureringsfase. De koers is intussen verder afgegleden tot onder de 4 euro. In een gesprek met 'De Standaard' stelde De Wilde dat Jo Cornu een goede opvolger zou zijn als voorzitter. Cornu was een tijdlang CEO van het bedrijf. Voordien maakte hij net als De Wilde ook carrière bij Alcatel (Bell).

