Julie Vermeire start met repetities voor 'Dancing With The Stars'

Voor de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film waagde Julie Vermeire (21) zich - als meisje van de Pussycat - al aan enkele zwoele danspasjes. Dit najaar staan echter de rumba en de tango op het programma, want de dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels maakt haar opwachting in het tweede seizoen van 'Dancing With The Stars' op VIER en startte gisteren met de repetities.

