Julie Vermeire op citytrip met nieuwe vriend 09 februari 2018

00u00 0

Julie, de 19-jarige dochter van komiek Jacques Vermeire, is tot over haar oren verliefd, en iedereen mag het weten. Samen met haar lief Willem, een student architectuur in Leuven, genoot ze deze week van een romantische citytrip in Parijs.

HLN