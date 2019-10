Exclusief voor abonnees Julie Van den Steen vervangt Nathalie Meskens in 'Beat VTM' 24 oktober 2019

Het vedettenteam voor 'Beat VTM' is weer compleet. Op 14 oktober kondigde Nathalie Meskens (37) aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje, en dus jammer genoeg verstek moest geven voor het programma. Ze zou daarin immers apneuduiken, maar dat mocht niet van de dokters. Te gevaarlijk voor de baby. Achter de schermen werd koortsachtig gezocht naar een vervangster. Die is inmiddels gevonden. Julie Van den Steen (27, foto), kersvers VTM-gezicht en te zien in de laatavondshow 'Wat een dag' van Davy Parmentier, start maandag met de trainingen voor het apneuduiken.

