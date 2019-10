Exclusief voor abonnees Julie triomfeert, Christoff ligt eruit 'Dancing With The Stars' 21 oktober 2019

Voor de vijfde keer al mochten de kandidaten van 'Dancing With The Stars' gisteravond hun danstalent etaleren. Zangeres Glennis Grace zorgde mee voor de muzikale omkadering, op het programma stonden onder meer een dans met iemand die veel voor de kandidaten betekent én een groepsdans - met bijhorende 'signature move'. Julie Vermeire en danspartner Pasquale kroonden zich tot de onbetwiste juryfavoriet in de VIER-show. Ze konden 47 punten versieren en verbraken zo de heerschappij van Kelly Pfaff. Viktor Verhulst en Natascha en Christoff en Laura verging het minder goed. Zij bengelden na het jurycommentaar (alweer) onderaan. Vooral voor Christoff een pijnlijke zaak. Nadat de kijkers ook hun stem hadden uitgebracht, was hij het die de wedstrijd moest verlaten. Al deed de zanger dat wel met opgeheven hoofd. "Ik had het zien aankomen", klonk het. (IDR)

