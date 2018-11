Julie Colpaert is te moe om de slimste te blijven 06 november 2018

Het is - voorlopig - over en uit voor VTM-journaliste Julie Colpaert (foto). Geen twaalfde zege in 'De Slimste Mens ter Wereld', wel het absolute record van meeste deelnames én een ticket voor de finaleweken van het zestiende seizoen van de VIER-quiz. Gisteren won een alweer beresterke Boris Van Severen. De acteur is er eentje om in de gaten te houden: hij zou weleens een gooi kunnen doen naar de finale titel van 'Slimste Mens ter Wereld'. Colpaert was duidelijk moe. Hét moe, wellicht ook een beetje: de opeenstapeling van lange avonden woog te zwaar om nog écht uit te blinken. In de finale kon ze niet op tegen advocaat Omar Souidi.

