Exclusief voor abonnees Julie Allemand Frans kampioen 24 mei 2019

00u00 0

In het bijzijn van voorzitter Tony Parker schonk Belgian Cat Julie Allemand gisteren ASVEL Lyon voor het eerst de Franse landstitel. Lyon won de beslissende match in eigen huis met 75-61, een zege die meteen ook rechtstreeks toegang verleent tot de Euroleague. De 22-jarige spelverdeelster was goed voor 10 punten, 6 assists, 2 rebounds en 2 steals in 34 minuten. Allemand krijgt nu een weekje rust terwijl de Cats op stage trekken naar Japan. Nadien sluit ze aan om met mee de voorbereiding op het EK aan te vatten

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis