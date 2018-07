Juli is topmaand op elke plek waar je kan zwemmen 30 juli 2018

00u00 0

Juli was een absolute topmaand voor de kust, met 3,5 miljoen dagtoeristen. Ook openluchtzwembaden, provinciale domeinen en pretparken noteerden recordcijfers. Het Zilvermeer in Mol zit nu al aan z'n totale bezoekersaantal van heel 2017 - net als recreatiedomein De Mosten in Meer en De Lilse Bergen. In Antwerpen telde zwembad De Molen op Linkeroever dubbel zoveel bezoekers als in juli vorig jaar. Boekenberg noteerde ongeveer 2,5 keer meer zwemmers (40.388). Océade en Mini-Europa in Brussel kregen 15% meer volk over de vloer, domein De Gavers in Geraardsbergen vier keer zoveel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN