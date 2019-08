Exclusief voor abonnees Juli heeft heetste dag ooit, maar geen maandrecords 02 augustus 2019

Met temperaturen van meer dan 40 graden brak de voorbije maand juli een pak hitterecords. Duizelingwekkend heet was het op 25 juli. De hittegolf die op 22 juli was begonnen, piekte toen in Begijnendijk op 41,8 graden. In haar geheel was juli echter géén recordmaand. Met een gemiddelde maandtemperatuur van 19,5 graden doen we wel een stuk beter dan de normale 18,4 graden. Maar vorig jaar haalden we 22 graden. Het record blijft op naam van juli 2006 met 23 graden. De zon scheen vrij veel: we klokken af op 237 uur, wat ruim beter is dan de normale 201 uur.

