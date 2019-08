Exclusief voor abonnees Jules en Cameron uit 'Blind getrouwd - Australië' zijn twee weken in ons land 16 augustus 2019

Als je deze zomer op Vitaya 'Blind getrouwd - Australië' hebt gevolgd, was je lang niet de enige. Het datingprogramma was met 155.000 kijkers een onverwachte kijkcijferbom op de kleine zender. Voor de fans is er nu goed nieuws: Jules en Cameron - een koppel uit het zesde seizoen, dat nog steeds samen is - zijn in het land en er is een mogelijkheid ze te ontmoeten, want ze blijven nog tot eind augustus. Jules en Cameron zijn te boeken via Star Entertainment, maar voorlopig liggen er nog geen 'meet and greets' vast.

