Julen, elke zes seconden Onze opinie 24 januari 2019

Zou hij nog leven, als bij wonder? De ogen van de halve wereld zijn gericht op de put waarin de Spaanse peuter Julen (2) elf dagen geleden is verdwenen. Elke redelijke hoop op een happy end is inmiddels verstreken. Niet elke reddingsoperatie loopt af zoals die van het 2-jarige meisje dat een week na de aardbeving in Haïti levend van onder het puin werd gehaald. Als overleven na zeven dagen zonder eten of drinken al een half mirakel leek, welk mirakel is er dan nodig na elf dagen?

