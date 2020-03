Exclusief voor abonnees Judo 05 maart 2020

Matthias Casse is niet verlost van Saeid Mollaei in de categorie tot 81 kilo. De 28-jarige Iraniër ontvluchtte na het WK in Tokio in september zijn land en zal op de Spelen onder de Mongoolse vlag uitkomen. Normaal duurt het drie jaar om van nationaliteit te veranderen, maar omdat Mollaei als vluchteling geregistreerd stond, keurde het IOC zijn aanvraag meteen goed. Mollaei is de wereldkampioen van 2018. Op het WK van 2019 leed hij op vraag van z'n land opzettelijk een nederlaag tegen Casse in de halve finale zodat hij in de finale niet moest uitkomen tegen de Israëliër Muki. Iran draagt zijn judoka's al jaren op om Israëlische sporters uit de weg te gaan en zo de mogelijke schande van een nederlaag te ontlopen. (VH)