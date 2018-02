JUDO 05 februari 2018

De Belgische judoka's hebben het jaar goed ingezet, op twee internationale weekends veroverden ze vier medailles. Vorige maand pakte Roxane Taeymans (-70 kg) in Tunis haar eerste GP zilver en gisteren mocht Lola Mansour (-70 kg) in het Portugese Odivelas het podium op voor brons, terwijl Benjamin Harmegies (+100 kg) en Sami Chouchi (-81 kg) in de Bulgaarse hoofdstad Sofia respectievelijk goed waren voor zilver en brons. Voor de 24-jarige Chouchi was het zijn vijfde WB-medaille. Joachim Bottieau debuteerde bij de -90 kg met een vijfde plaats. (LWK)