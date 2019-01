judo 10 januari 2019

00u00 0

Toma Nikiforov is herenigd met zijn trainer Damiano Martinuzzi. Die werd in oktober door de Franstalige Judoliga ontslagen. Waarna Nikiforov, die nog aan het revalideren is van een operatie aan de kruisbanden van zijn knie, overstapte naar de Vlaamse Judofederatie. (VH)