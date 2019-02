JUDO 22 februari 2019

Europees kampioen Toma Nikiforov (-100 kg) doet zondag op de Grand Slam van Düsseldorf zijn wederoptreden, nadat hij meer dan een halfjaar out was door een knieoperatie. Ondertussen heeft hij dankzij de tussenkomst van de Vlaamse federatie de mogelijkheid gekregen om bij zijn coach Damiano Martinuzzi te mogen blijven trainen. Martinuzzi werd immers vorig jaar bij de Franstalige federatie ontslagen, maar het was de uitdrukkelijke wens van Nikiforov om door zijn trainer te blijven begeleid worden. De Brusselaar (26) moet het zondag in zijn eerste kamp opnemen tegen de