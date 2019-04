Exclusief voor abonnees Judo 01 april 2019

Roxane Taeymans (-70 kg) heeft haar voorseizoen afgesloten met een 7de plaats op de Grand Prix van Tbilisi. Zij last nu een competitiestop in om zo fris mogelijk van start te kunnen gaan op het EK, dat dit jaar onderdeel is van de European Games, die van 21 tot 30 juni in de Wit-Russische hoofdstad Minsk worden georganiseerd. (LWK)