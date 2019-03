Judo 16 maart 2019

Charline Van Snick (-52 kg) greep brons op het Grand Slamtoernooi in Ekaterinburg. Het nummer 6 op de wereldranking, die in de halve finale pas na de golden score verloor van de Israëlische Gili Cohen (IJF 10), nam de Portugese Joana Ramos (IJF 22) in de beslissende kamp in een wurggreep. Jorre Verstraeten (IJF 19, -60 kg) ging er al uit in zijn eerste gevecht.