Judo 20 september 2019

Dirk Van Tichelt (-73 kg) hoopt zaterdag op de Grand Prix van Tashkent veel punten te kunnen pakken om zijn olympische ranking richting Tokio 2020 te verbeteren. Momenteel staat hij pas op de 105de plaats. Jorre Verstraeten (-60 kg) is al wel virtueel geplaatst met een 17de plaats. Ook Anne Sophie Jura (-48 kg) komt vandaag in actie in Tashkent, terwijl Sami Chouchi (-81 kg) zaterdag zijn 20ste plaats op de olympische ranking moet verdedigen. Hij is eveneens virtueel geplaatst, maar mag pas naar Tokio in het geval vicewereldkampioen Matthias Casse forfait zou moeten geven. (LWK)