Exclusief voor abonnees Judo 31 augustus 2019

00u00 0

Sophie Berger (-78 kg) is op het WK in Tokio uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor van de Japanse titelverdedister Shori Hamada (IJF 3). Berger (IJF 74) elimineerde in de tweede ronde wel de Europese kampioene Aleksandra Babintseva (IJF 17). België sloot zo het WK af met één medaille: zilver voor Matthias Casse (-81 kg). (VH)