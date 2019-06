Exclusief voor abonnees Judo 14 juni 2019

Dirk Van Tichelt, die in februari een zware knieoperatie onderging, hoopt in juli weer randori's te kunnen draaien en zich zo klaar te stomen voor het WK (25 tot 31 augustus in Tokio). De geopereerde rechterknie is momenteel nog niet zo sterk als de linker en daarom beperkt de 'Beer van Brecht' zich momenteel tot judotrainingen zonder tegenstander. Hij wil op het WK de basis leggen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. (LWK)