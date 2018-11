JUDO 14 november 2018

Momenteel zijn zeven Belgische judoka's virtueel geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020: Matthias Casse (2de in -81 kg) en Sami Chouchi (7de in -81kg). Uiteindelijk mag er per land maar één judoka per gewichtsklasse naar de Spelen. Verder: Charline Van Snick (-52 kg), Anne Sophie Jura (-48 kg), Gabriella Willems (-70 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg). Dirk Van Tichelt (-73 kg) hoopt zaterdag met een medaille op de Grand Prix van Den Haag zijn karretje aan te haken. (LWK)