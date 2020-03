Exclusief voor abonnees JUDO 02 maart 2020

Dirk Van Tichelt (-73 kg) voelt zich fit genoeg om deel te nemen aan de Grand Prix van Rabat, die vrijdag van start gaat. Die stond op de helling nadat de 'Beer van Brecht' in Düsseldorf een ontsteking opliep aan beide sleutelbenen. "Maar de ontstekingsremmers werken goed", reageerde hij na een eerste bezoek bij dokter Declercq in het AZ Monica in Antwerpen

