JUDO 13 maart 2018

00u00 0

Dankzij zijn zilveren medaille op de GP van Agadir schuift juniorenwereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) op de IJF World Ranking op van plaats 18 naar 13 en is zo virtueel geplaatst voor de Spelen van Tokio in 2020, waarvoor een top 16-plaats vereist is. Ook Bottieau doet met zijn brons een goede zaak, want hij komt met een 60ste plaats de top 100 binnen na slechts vier toernooien bij de -90 kg. (LWK)