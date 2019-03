JUDO 18 maart 2019

00u00 0

Matthias Casse (-81 kg) heeft zaterdag in Ekaterinaburg zijn derde top 8-resultaat van het jaar op een Grand Slam behaald. In de kamp voor brons verloor hij in de Golden Score op strafpunten van de Canadees Etienne Briand (Word Ranking 20). De 22-jarige Casse (WR 10) eindigde begin vorige maand op de 7de plaats in Parijs en twee weken later veroverde hij brons in Düsseldorf.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen