Judo 26 februari 2018

Juniorenwereldkampioen MatthiasCasse (-81 kg) heeft zaterdag in Düsseldorf voor de eerste keer in zijn carrière voor een Grand Slam-medaille mogen kampen. Pas na 40 seconden in de verlengingen moest hij een ippon incasseren van de Duitser Dominic Ressel en werd op die manier vijfde. Een dag later werd Toma Nikiforov (-100 kg) eveneens vijfde na verlies tegen de Portugees Jorge Fonseca. (LWK)