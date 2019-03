JUDO 15 maart 2019

Charline Van Snick (-52 kg) begint vandaag aan haar tweede toernooi van het jaar, de Grand Slam van Ekaterinaburg. Zij aast op revanche na een mislukte Grand Slam van Parijs begin vorige maand, waar ze in de 1/8ste finales werd uitgeschakeld. Van Snick (World Ranking 6) treft met de Spaanse Estrella Lopez Sheriff een te duchten tegenstreefster in haar openingskamp. Zij pakte vorige week op de Grand Prix van Marrakech nog brons en versloeg onze landgenote in hun laatste onderling duel, anderhalf jaar geleden in de kwartfinale van de Grand Prix van Den Haag. Dat was toen wel het eerste jaar bij de -52 kg voor Van Snick en sindsdien heeft zij heel wat progressie gemaakt in haar nieuwe gewichtsklasse. (LWK)