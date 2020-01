Exclusief voor abonnees JUDO 24 januari 2020

Op de GP in Tel Aviv greep Charline Van Snick (29) brons in de categorie tot 52 kilo. Van Snick (IJF 11) verloor in de kwartfinale van de Japanse Chishima (IJF 38), maar via de herkansingen haalde ze toch het podium, door een zege met ippon op de Poolse Peinkowska (IJF 30). Jorre Verstraeten (IJF 22) ging er in de categorie tot 60 kilo met waza-ari uit tegen de Koreaan Harim Lee (IJF 17). Hij werd 7de. (VH/LWK)