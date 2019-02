JUDO 18 februari 2019

00u00 0

In Oostenrijk heeft eerstejaarsbelofte Amber Ryheul (WR 153) brons veroverd bij de -52 kg op de European Open van Oberwart voor senioren. Nadat ze haar halve finale met ippon had verloren van de Japanse Takeda (IJF 49), die later het podium op mocht voor goud, won ze de kamp voor brons tegen de Spaanse Acea (WR 142) met twee strafpunten tegen drie.