Judo 09 december 2019

Toma Nikiforov, die op 31 oktober aan zijn rechterschouder werd geopereerd, is vastberaden om op de Grand Slam van Düsseldorf eind februari zijn competitierentree te maken. Zijn trainer Damiano Martinuzzi denkt dat hij ook al in staat moet zijn om er begin februari in Parijs te staan, maar Nikiforov wil meteen vechten voor de medailles. De Europese kampioen van 2018 in de categorie tot 100 kilo begint aan een race tegen de tijd om zich te kwalificeren voor de Spelen. Hij staat voorlopig pas 49ste op de olympische ranking en moet eigenlijk in de top 25 raken. (VH)