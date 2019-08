Exclusief voor abonnees JUDO 30 augustus 2019

Zowel Gabriella Willems als Roxane Taeymans lagen er op het WK in Tokio al uit in de tweede ronde in de categorie tot 70 kg. Willems (IJF 26) elimineerde de Indiase Choudhary (IJF 181), maar Maria Perez (IJF 8) uit Puerto Rico, vicewereldkampioene van 2017, was een klasse te sterk. Taeymans (IJF 28) was vrij in de eerste ronde en beet vervolgens in het zand tegen de Portugese Barbara Timo (IJF 29). Sophie Berger (-78 kg) is vandaag de laatste Belgische judoka die nog in actie komt. (VH)