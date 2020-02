Exclusief voor abonnees JUDO 18 februari 2020

Toma Nikiforov (-100 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) geven forfait voor de Grand Slam van Düsseldorf, die vrijdag van start gaat. Zij werden nog niet helemaal fit verklaard en stellen zo hun wederoptreden uit tot de GP van Marokko in Rabat (6-8/3). Komen wel in actie in Düsseldorf: Anne Sophie Jura en Ellen Salens (beiden -48 kg), Europees beloftenkampioen Amber Ryheul