Judo 17 februari 2020

De 21-jarige Amber Ryheul (-52 kg) heeft op de European Open van Bratislava brons veroverd en is daarmee gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap voor senioren (1 tot 3 mei in Praag). Nadat ze op 1 november van vorig jaar in het Russische Izhevsk Europees kampioen bij de beloften werd, had ze zich tot doel gesteld om zich in 2020 te kwalificeren voor het EK senioren. Vrijdag komt ze in actie op de Grand Slam van Düsseldorf. (LWK)