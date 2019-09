Exclusief voor abonnees JUDO 30 september 2019

00u00 0

Sophie Berger (World Ranking 55) heeft op de European Open van Luxemburg goud veroverd bij de -78 kg. Zij versloeg in de finale de Duitse Teresa Zenker (WR 46) met ippon. Het is voor de 22-jarige Waalse haar vijfde WB-medaille na zilver in Minsk en brons in Rome, Warschau en het Roemeense Cluj. (LWK)