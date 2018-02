JUDO 12 februari 2018

Op de grand slam van Parijs leverde Charline Van Snick (-52 kg) met een 5de plaats de beste Belgische prestatie. Zij verloor de kamp voor brons met ippon van de Française Gneto. In de laatste tien edities slaagden slechts vier Belgen erin het podium te halen: Koen Sleeckx (-73 kg) brons in 2008; Elco Van der Geest (-100 kg) goud en Ilse Heylen (-52 kg) brons in 2010 en Van Snick (-48 kg) zilver in 2015. (LWK)