Judo 28 januari 2019

Op de GP van Tel Aviv heeft Sami Chouchi (-81kg) zaterdag brons veroverd. Hij won de beslissende kamp met ippon van de Portugees Egutidze en lijkt daarmee klaar voor het duel met Matthias Casse voor de kwalificatie voor de Spelen van Tokio in 2020. Er mag per land immers maar één judoka per gewichtsklasse deelnemen aan de Spelen. Momenteel heeft Casse met een vierde plaats en 1.361 punten de beste uitgangspositie: Chouchi staat met 867 punten op de 14de plaats. Op zondag 10 februari kampen ze allebei op de Grand Slam van Parijs, waar de winnaar 1.000 punten kan verdienen, de zilveren medaille 700 en de bronzen 500. (LWK)