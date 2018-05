Judoka Harmegnies met hartproblemen in Tel Aviv 04 mei 2018

Benjamin Harmegnies (28) heeft vorige week zaterdag, op de laatste dag van het EK judo in Tel Aviv, te kampen gehad met hartproblemen. Het zwaargewicht (+100 kg) werd er naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij nog steeds verblijft. "Benjamin vertoeft nog steeds in het ziekenhuis in Tel Aviv", reageert Cédric Taeymans, bondscoach bij de Franstalige Judofederatie. "Hij moet nog verschillende onderzoeken ondergaan en men verwacht dat hij nog minstens vijf dagen in Israël moet blijven. Pas als alle onderzoeken achter de rug zijn, kunnen wij iets zinnigs zeggen over zijn toekomst in het judo." Harmegnies verloor in Tel Aviv zijn eerste kamp op strafpunten van de Bosniër Harun Sadikovic.