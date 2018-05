Judoka Casse beste Belg in China 28 mei 2018

Matthias Casse (21) is op de GP judo in het Chinese Hohhot vijfde geworden in de categorie tot 81 kg. In het gevecht om het brons moest hij de duimen leggen voor de Zuid-Koreaan Seungsu Lee. Dirk Van Tichelt (-73 kg) en Roxane Taeymans (-70 kg) gingen er in de eerste ronde uit.