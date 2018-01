judo Bottieau debuteert bij -90 kg 23 januari 2018

Joachim Bottieau (28) maakt zaterdag op de European Open van Sofia (Bulgarije) zijn internationaal debuut bij de -90 kg. In 2009 maakte hij zijn entree bij de senioren -73 kg en een jaar later maakte hij de overstap naar de -81 kg. In deze gewichtsklasse kwalificeerde hij zich voor de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016); veroverde hij zilver op de IJF World Judo Masters 2016 in Guadalajara (Mexico) en pakte hij brons op de EK's 2012 (Chelyabinsk) en 2013 (Boedapest). Daarnaast stond hij 4 keer op een Grand Prix-podium en pakte hij 6 WB-medailles. (LWK)