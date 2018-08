Judia Elkadi is nieuwe directeur Action België: "Hebben we niet wat mensen zoeken, dan kopen ze nog volle kar" Celine Moors

25 augustus 2018

00u00 0 De Krant Elke dag rijdt ze vanuit Nederland 105 kilometer naar het hoofdkantoor van Action België in Asse. Judia Elkadi (43) werkte zich op van filiaalhouder tot nieuwe directeur van de bekende discountketen in ons land. En de Nederlands-Marokkaanse moeder van drie is ook zelf grootafnemer. "Da's het leuke aan Action. Zelfs al hebben we niet wat klanten zoeken, dan gaan ze nog met een volle kar naar huis."

Het Nederlandse Action viert dit jaar z'n 25-jarig bestaan, waarvan 13 in België, en telt in ons land intussen meer dan 150 winkels. Over een uitstap naar de discountketen wordt al lang niet meer lacherig gedaan. Van huishoudartikelen, snoep en decoratie tot sportmateriaal en dierenvoeding: alles is spotgoedkoop, soms van merken waar geen kat ooit van gehoord heeft.

Wie denkt in Action een zootje ongeregeld aan te treffen, krijgt in het filiaal en het hoofdkantoor aan de Gentsesteenweg in Asse ongelijk. Een winkelmedewerker schikt in een rek snel wat zakjes. Ook andere producten staan kaarsrecht, met de merknaam naar voren. Deze winkel bestaat twee jaar en ziet eruit zoals elk ander filiaal van Action.

"Sober, in een grote blok van gemiddeld zo'n 1.000 m2. De Belg heeft graag een baanwinkel met een grote parking, om met de wagen veel inkopen te doen. Nederlanders komen liever met de fiets en kopen vaker kleine hoeveelheden."

Judia Elkadi zit intussen een kleine vijf maanden op de stoel van 'general manager' voor België en Luxemburg. Ze woont 105 kilometer verderop in Nederland, maar buigt zich dagelijks over de Belgische markt en het assortiment, en bezoekt wekelijks verschillende filialen in ons land. Op sleehakken en een kapsel zo strak als haar gestreepte rok geeft ze een rondleiding. Ze kennen Judia hier.

"Toen het familiebedrijf in 2011 overgenomen werd (door het Britse investeringsfonds 3i, red.) dachten we dat het familiaire zou verdwijnen. Maar integendeel. We groeten elkaar nog steeds met de voornaam - winkelmedewerker of niet."

Het rayon met zomerartikelen is bijna uitgeput en maakt plaats voor de herfstcollectie. "Die vind ik geweldig. Iedereen verhuist nu van buiten naar binnen. Een paar keer per week doe ik hier inkopen. Thuis probeer ik veel uit, zo kritisch mogelijk. Voldoet het niet, dan laat ik dat weten." Op het hoofdkantoor, een verdieping hoger, is de inrichting net zo spartaans als in de winkel. Ze doen het hier met niets meer dan een paar simpele tafels en computers, tussen vaalgele muren.