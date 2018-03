Jubileum voor beide coaches 31 maart 2018

Zondag vieren beide coaches een jubileum: voor Hein Vanhaezebrouck is het zijn 350ste match als coach in eerste klasse, Vanderhaeghe neemt voor de 150ste keer plaats op de bank. Het parcours van beide coaches liep al langs dezelfde stations (Kortrijk en Gent) en ook hun resultaten liggen in dezelfde lijn. Zowel Vanhaezebrouck als Vanderhaeghe wonnen ongeveer de helft van hun wedstrijden. (DPB/JSe)

