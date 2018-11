Jubileum in de rechtbank chauffeur zit aan 50ste snelheidsovertreding 08 november 2018

00u00 0

Een hardleerse bestuurder uit Gent heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een resem inbreuken. De man beging al voor de vijftigste keer een snelheidsovertreding en leverde zijn rijbewijs niet in toen het was ingetrokken. Het was de advocaat van de man die in de rechtbank kwam uitleggen waarom zijn cliënt de overtredingen blijft opstapelen. "Intussen heeft hij al een rijverbod tot 2024 en boetes van bijna 31.000 euro, maar vaak gaat het om kleine overtredingen. Nu reed hij bijvoorbeeld 92 kilometer per uur waar hij 90 mocht. Hij betaalde de voorgestelde minnelijke schikkingen niet, maar nu begint het hem te dagen." Uiteindelijk legde politierechter Pieter De Meyer nog eens boetes en een rijverbod van alles samen bijna twee jaar op. Als de Gentenaar zijn rijbewijs terug wil, moet hij zijn theoretisch rijexamen en de proeven opnieuw afleggen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN