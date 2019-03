Jubileum bekroond met goal 25 maart 2019

Eden Hazard is nooit een uitbundige vierder van doelpunten geweest. Dat was niet anders na zijn 30ste interlandgoal in zijn 100ste match voor de Rode Duivels. Voetbaldwerg Cyprus was onbestaande. Na de 0-2 door Batshuayi was de avond dan ook voorbij. De jubilaris spaarde zijn dure benen. In Madrid zette Zidane zijn tv uit. Hij moet al lang niet meer overtuigd worden. (SK)

