Juan Antonio Pizzi langer bondscoach van Saoedi-Arabië 27 juni 2018

De voetbalbond van Saoedi-Arabië heeft het contract met bondscoach Juan Antonio Pizzi verlengd tot na de Azië Cup in februari 2019. Dat meldde de bond een dag na de 2-1-overwinning van Saoedi-Arabië op Egypte in de laatste groepswedstrijd op het WK. Pizzi had een contract dat na het WK zou aflopen. De vijftigjarige Argentijn volgde in november vorig jaar zijn landgenoot Edgardo Bauza op. Die hield het slechts twee maanden vol nadat hij het stokje had overgenomen van Bert van Marwijk.

